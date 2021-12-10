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Eşinin 5 gündür aradığı kadını Müge Anlı buldu

10 Aralık 2021 17:59

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunduğu programın bugünkü yayınına Emirhan Demirok isimli kişi eşinin 5 gündür kayıp olduğunu söyledi. 

Eşi Birsen Demirok'un 5 gündür kayıp olduğunu söyleyen Emirhan Demirok, Müge Anlı'ya çıktı.

Demirok, askerden izin için geldiği dönemde yaşanan olayı şu şekilde aktardı:

"06.20'de evden çıktım. Eşim 07.30'da kalkmış WhatsApp'a girmiş. 08.05'te üstünü giyerek simit almaya gitmiş. Gidiş o gidiş... 2 buçuk yıldır evliyiz. Aynı memlekette yaşıyorduk. Seviyorduk birbirimizi. Aramız iyiydi, pazar günü akşam gitmeden hepimize sarıldı. Kardeşini öptü, sarıldı, bana sarıldı, kocam dedi. Seni çok seviyorum dedi ama sabah yok. Kandırdılar."

Emirhan Demirok, eşinin asker arkadaşıyla birlikte olduğunu söyledi. 

Anlı, 5 gündür eşi tarafından aranan Birsen Demirok'u yayına çıkardı. 21 yaşına kadar 3 kez nikah masasına oturan Demirok, eşinin arkadaşıyla birlikte olduğunu kabul ederek onunla evleneceğini söyledi. 

Müge Anlı'nın da tepki gösterdiği olay üzerine iki taraf canlı yayında tartıştı.

ATVEmirhan DemirokBirsen Demiroktartışma

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