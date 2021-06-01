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Eşini taciz ettiğini iddia ettiği adamı kadın kıyafeti giydirerek karakola götürdü

01 Haziran 2021 08:42

İstanbul Pendik'te yaşayan Ercan O., eşini bir süredir taciz ettiğini iddia ettiği kişiye kadın kıyafeti giydirdi, sopayla döve döve polis merkezine götürdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Metin T. isimli kişi, Tuğba O., isimli kadını evinin çevresine gelerek rahatsız etti.

Bunu öğrenen kadının kocası Ercan O. plan yaparak eşine Metin T.'yi arattırdı ve kendi evlerine randevu ayarlattı.

Ercan O., eve gelen Metin T.'yi yakalayarak önce sopayla dövdü.  Ardından Ercan O., Metin T.’ye sutyen ve etek giydirdi.

Ercan O. daha sonra elindeki sopayla Metin T.'yi sokak ortasında döve döve karakola götürerek teslim etti. Polis Merkezi'nde  Metin T. ve Ercan O. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T. serbest bırakıldı. Metin T.’yi sopayla dövdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ercan O. da sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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