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Eşini silahla vuran Ragıp Canan’ın avukatı "Müvekkilim eşini seviyor" dedi, evliliğin kurtarılmasını istedi

24 Haziran 2020 08:28

Eşi Nurtaç Canan'ı silahla vuran Ragıp Canan’ın avukatı Yaşar Alptürk, müvekkilinin eşini sevdiğini söyleyerek,  'Evliliği kurtaralım, yangına körükle gitmeyelim' dedi. Söz konusu ifadelere kadın örgütlerinden tepki geldi. Kadın Meclisleri, Alptürk'ün katıldığı programın görüntülerini "Kendi hayatı hakkında karar vermek isteyen kadınların yakasından düşün ve şiddeti meşrulaştırmayın" ifadeleriyle paylaştı. 

Kanal D'de katıldığı bir programda, müvekkilinin iş yerinin yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle iki ay kapalı kaldığını ve iş yerinin açılacağı gün Nurtaç Canan'ın Mersin'e gideceğini söylemesi ve ekonomik zorluklar üzerine olayın yaşandığını belirten Alptürk, "Yangına körükle gitmeye gerek yok. Bu olayın çözülmesi barışmaları mümkündür. Özellikle eşlerin biricik oğlu Furkan bu barış için çabalayan birisi. Biz aile bakanlığının da yuvayı yıkmak değil, ayakta tutmak için çaba harcayacağını umuyoruz. Ayrıca pandemi ortamında iş yerlerine ödenmesi vaat edilen ödeneklerin ödenmesi de yuvanın ayakta kalmasını kolaylaştıracaktır. Olayların temelinde bu vardır. Müvekkilim ani bir sinirle istenmeyen bir olaya sebep olmuştur. Pişmanlık içerisindedir ve eşini de sevmektedir. O nedenle barışa, sevgiye şans tanımakta yarar var" diye konuştu.

Ne Olmuştu?

Ragıp Canan, Zeytinburnu'ndaki evlerinde eşi Nurtaç Canan'a ateş açarak bacağından yaralamıştı. Bunun üzerine Canan, kanıyla zemine 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı. Canan, yaşananların ardından verdiği bir röportajda "Yarım bıraktığı işi tamamlamasına izin vermeyin, beni kurtarın" demişti.

 

 

 

 

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