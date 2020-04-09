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Eşini Koronavirüs'ten kaybeden 66 yaşındaki kadın taburcu oldu: Ölüm ve yaşam arasında gidip geldiğimi hissettim

09 Nisan 2020 15:55

Antalya’da yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) yenen Belçika'dan gelen gurbetçi 66 yaşındaki Minnet Pınarcı, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Eşini aynı hastalıktan tedavisinin 7'inci gününde kaybeden ve çift kişi geldiği hastaneden tek gittiğini söyleyen Pınarcı, "Ateşim çıktı başka hiçbir şey hissetmedim. Sadece ölümle ve yaşam arasında gidip geldiğimi hissettim" dedi. 

Belçika’nın Genk kentinden 16 Mart’ta Antalya’ya gelen 80 yaşındaki Duran Pınarcı ve eşi 66 yaşındaki Minnet Pınarcı, bir gün sonra yüksek ateş ve hafif öksürükle ambulansla Kepez Devlet Hastanesine getirildi. Enfeksiyon servisinde izole edilen çiftin, testleri pozitif çıkınca 9 gün sonra yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 11 gün yoğun bakımda kalan çiftten Minnet Pınarcı’nın son testleri negatif gelince servise alındı. Tedavisi tamamlanan Minnet Pınarcı, bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Minnet Pınarcı’nın hastaneye birlikte geldiği maden ocağından emekli eşi Duran Pınarcı ise 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti. 

Alkışlar karşısında duygulanan ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Minnet Pınarcı, “Üzüntülüyüm, hüzünlüyüm, çift geldim tek gidiyorum. Ondan yana çok üzüntülüyüm. Ama kendimde iyi olduğum için çok mutluyum. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimden, hastanelerinden, bakanlarından, doktorlarından, hemşirelerinden razı olsun. Sağlığıma kavuştum şükür” diye konuştu. 

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