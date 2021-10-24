T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eşini dövdüğü iddia edilen adamı dakikalarca dövdüler; "Aile meselesi karışmayın"

Tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi

24 Ekim 2021 13:09

İstanbul’da eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişiyi, eşinin ağabeyleri dakikalarca dövdü.
 
İstanbul Avcılar’da meydana gelen olayda, iddialara göre eşinin saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine haber verdi.
 
Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi dövdü.
 
Dayak kafe dışında da sürdü.
 
Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi. O sırada bir kişi "Aile meselesi karışmayın” diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu.
 
Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
 
Tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.
 
Kaynak: DHA
kadınşiddet

Diğer Videolar

Şırnak'ta 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu

Sahilde görülen 'mavi ejderha' sosyal medyada viral oldu

Kim Kardashian, aralık boyunca her sabah çocuklarını uyandırması için piyanist tuttu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Aralık 2021

İBB'nin AKP'li Meclis Üyesi Şeyma Aktaa: Atatürk kadınlara hukuki güvenceyi vermiş ama fiiliyatta uygulamaya koyan Recep Tayyip Erdoğan'dır

Best Model 2021 yarışmasının organizatörü Erkan Özerman'ın podyumda yürüyen mankene küfür ettiği video ifşa oldu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24