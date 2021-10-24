Eşini dövdüğü iddia edilen adamı dakikalarca dövdüler; "Aile meselesi karışmayın"

Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi dövdü.

Dayak kafe dışında da sürdü.

Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi. O sırada bir kişi "Aile meselesi karışmayın” diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu.

Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA