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Eşini denetim noktasında bırakıp kaçtı

Aracı ile kaçmaya çalışan şahıs, kovalamaca sonunda yakalandı

02 Haziran 2021 17:51

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşini polis denetim noktasında bırakıp aracı ile kaçmaya çalışan şahıs, kovalamaca sonunda yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir polis denetim noktasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, denetim noktasında durdurulan bir otomobildeki karı kocanın yapılan kontrollerinde, verdikleri kimliklerin sahte olduğu tespit edildi. Kimliklerin sahte olduğunun tespit edildiğini anlayan şahıs, karısını denetim noktasında bırakarak otomobille hızla kaçmaya başladı. İzmit ilçesindeki Turan Güneş Caddesi ve ara sokaklardan otomobili ile kaçmaya çalışan şahsı polis ekipleri takibe aldı. Motorlu yunusun takibe aldığı şahıs, Başiskele ilçesinde girdiği yolun kapatılması sonucunda yakalandı.

Yapılan kimlik tespitlerinde kaçmaya çalışan şahsın H.Ö., eşinin ise M.Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan karı-kocanın ‘dolandırıcılık' suçundan çok sayıda sabıkasının olduğu ve Yargıtay'da bekleyen davalarının olduğu tespit edildi.

Öte yandan, şahsın polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde defalarca silahla ateş açıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

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