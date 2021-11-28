Eşini aldattığı iddiasıyla mikrofon uzatılan adam; "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar"

Esra Erol'a katılan Gülay Pazarlı , eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Pazarlı'nın programda başından geçenleri anlatması üzerine yüzleşmek için kadının kocası canlı bağlantıya alındı.

"Reklam yapıyor birde"

Mikrofonun uzatıldığı adamın ise sözlerine, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" diyerek başlaması, hem karısını hem izleyenleri şaşırttı. Kocasına tepki gösteren kadın, "Bal sattığı için reklam yapıyor bir de" diyerek isyan etti.