Eşine sürpriz yapmak için pastanın içine 8 bin TL değerinde telefon sakladı

Sivas’ta eşine doğum günü sürprizi yapmak isteyen bir vatandaş, pastanın içine 8 bin TL değerinde telefon sakladı. Pastayı kestiği sırada telefonu fark eden kadın şaşkınlık yaşadı.

Sivas’ta yaşayan Ayşenur ve Tuna Demir çifti 4 yıl önce dünyaevine girdi. Tuna Demir, eşinin doğum gününü erken kutlamak istedi ve ona sürpriz yaptı. Pastacı olan Demir, eşine doğum günü pastası hazırlayarak içine Ayşenur Demir’in sevdiği 8 bin TL değerinde bir model telefon gizledi. Pastayı süsleyen Demir, evde eşine sürpriz yaptı. Genç kadın pastayı kesmeye çalıştığında ise içinde sert bir cismin olduğunu fark etti. Daha sonra pastanın kekini kaldıran Demir, içinde telefon olduğunu görünce şaşırdı. Çiftin o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ayşenur Demir, “4 yıldır evliyim eşim pastacı. Bu doğum günümde bana unutulmayacak bir hediye sundu. Pastayı keserken içinde sert bir şey olduğunu fark ettim. Kestiğimde içinde sevdiğim bir model telefonu gördüm. Ona çok teşekkür ediyorum bu doğum gününü bana yaşattığı için. Çok duygulandım, şaşırdım. Hiç beklemediğim bir anda oldu çünkü. Erken yaptı. Normalde yapamıyordu ama bu sefer başardı. Beklenmedik bir şey oldu. Şaşırdım’’ dedi.

Kaynak: İHA