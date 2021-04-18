Eşine saldıran vaşağa silah çekti!

Pender County'de 9 Nisan'da yaşanan olayda Kristi, eşi Happy Wade'le kedilerini veterinere götürmek için yola çıkmaya hazırlanıyordu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısından arabalara doğru koşan vaşak Kristi'ye saldırdı.

Bunun ardından Kristi koşmaya başlarken, eşi Happy yakaladığı hayvanı biraz uzaklaştırdıktan sonra fırlattı ve ona silah çekti.

Belinden silah çıkaran adam, kısa kuyruklu yaban kedisi diye de bilinen hayvanı kovalamaya başlıyor ve "O şerefsizi vuracağım" diye bağırdı.

Kristi o anları şöyle anlattı:

"Garajdan çıkarken arabalarımızın arkasından gelen bir hırıltı duydum ve kedi sandım... Fakat çok sinirli bir kedi gibi duruyordu. Ne olduğunu anlamak için ona baktım ve vaşağı gördüm."

Happy ise kovalamaca sonunda vaşağı vurduğunu çünkü hayvanda bir sorun olduğunu anladığını kaydetti.

Yerel haber kanalı WECT 6 News, Kristi'nin sırtından birkaç kez ısırıldığını ve vücudunda çizikler bulunduğunu bildirdi. Happy de vaşağın kendisini üç kez ısırdığını sözlerine ekledi. Çift kuduz aşısı da oldu.

Pender County Şerif Ofisi'nden 12 Nisan'da yapılan açıklamada vaşağın kuduz olduğu belirtildi. Bölge sakinlerine, evcil hayvanlarına kuduz aşısı yaptırması önerildi.

Kaynak: Independent Türkçe