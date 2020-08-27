Aracını yakan kişiden eşine: Ben arabayı yakıyorum; sen rahat et

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre karısına kızan bir kişi aracını yaktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken sürücü gözaltına alındı. Aracın yanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sapin, hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre, karısını arayarak, "Ben arabayı yakıyorum. Sen rahat et" dedi.

Aracını durduran Mehmet Sapin, koltuklarını ateşe verdi. Alev alev yanan araç, yanar halde yaklaşık 15 metre geri gittikten sonra duvara çarparak durabildi. Alevleri gören mahalle sakinleri ise sokağa döküldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, vatandaşları dağıtmak için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan sürücü Mehmet Sapin, polis merkezine götürüldü.