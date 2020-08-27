T24 LogoT24 Logo
Haberler

Aracını yakan kişiden eşine: Ben arabayı yakıyorum; sen rahat et

Mehmet Sapin gözaltına alındı

27 Ağustos 2020 10:49

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre karısına kızan bir kişi aracını yaktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken sürücü gözaltına alındı. Aracın yanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sapin, hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre, karısını arayarak, "Ben arabayı yakıyorum. Sen rahat et" dedi.

Aracını durduran Mehmet Sapin, koltuklarını ateşe verdi. Alev alev yanan araç, yanar halde yaklaşık 15 metre geri gittikten sonra duvara çarparak durabildi. Alevleri gören mahalle sakinleri ise sokağa döküldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, vatandaşları dağıtmak için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan sürücü Mehmet Sapin, polis merkezine götürüldü.

ETİKETLER

istanbulsultangazieşine kızdıaracı yaktı

Diğer Videolar

Meral Akşener’in grup konuşmasının meydanda yayınlanmasına polis engeli

'Payitaht Abdülhamid' dizisinde Mehmet Akif Ersoy'a 'Mason' göndermesi

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da yumruklu saldırı

EBA’ya girmek için yüksek rakımlı tepeye çıkıyorlar

İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen kişilere 13 bin liraya yakın ceza

Tevfik Göksu: İstanbul siyasal intihalciliğin esiri oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aslında ne oldu? | Mehmet Tezkan: Dün FETÖ'ye sahip çıkmışlardı,...

İBB Yeşil Alanlar Daire Başkanı Seçkin: Yeşil duvarların İstanbul’a yıllık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Talat Bulut: Nesrin Cavadzade evleniyor...

Kilis Belediye Başkanı yaşamını yitirdi...

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi...

'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan Ayhan Bilgen: HDP’nin önünde gerçekçi tek...

RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan 'Spotify' açıklaması: Erişimin engellenmesi kaçınılmaz bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aslında ne oldu? | Mehmet Tezkan: Dün FETÖ'ye sahip çıkmışlardı,...

İBB Yeşil Alanlar Daire Başkanı Seçkin: Yeşil duvarların İstanbul’a yıllık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24