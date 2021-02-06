Eşine bağırdığı gerekçesiyle diş hekimine saldırdı

İstanbul Avcılar'da bir kişi, eşine bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı.

İddiaya göre, klinikte 2018 yılından bu yana tedavi olan H.B.Ş., kalan borcunu ödemediği gerekçesi ile çalışanlar tarafından arandı. Klinik çalışanı S.U., telefonda kadına ödeme yapması gerektiğini söyledi. Çalışanın sözleri üzerine "Hizmetten memnun kalmadığını" söyleyen H.B.Ş. ödemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine telefonda klinik çalışanı ve kadın arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından kliniğe eşi B.Ş. ile gelen kadınla, klinik çalışanları arasında tartışma çıktı. Klinik hekimlerinden biri, H.B.Ş. ile konuşurken elini hareket ettirmesi üzerine eşi, doktorun eline vurdu. Eşine hekimin bağırdığını iddia eden B.Ş., küfürler savurdu.

Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift,polis merkezine götürdü.