T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eşinden şiddet gören kadın, şehir meydanında elinde bıçak ile isyan etti: Tak etti canıma

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı

09 Eylül 2021 09:23

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu bağımlısı Samet S.  isimli kişinin şiddetine maruz kalan Atiye S. (60) ve Samet S.'nin eşi Hayel S. (30), Cumhuriyet Meydanı'nda seslerini duyurmak için bıçaklı eylem yaptı. Anne Atiye S. elinde bıçak ile "Keseyim mi? Tak etti canıma" diyerek yaşadıkları şiddet sonrası isyanını dile getirdi.

Seslerini duyurmak için bıçak ile kendilerini kesme tehdidinde bulunan gelin kaynana polisin ikna çalışmaları sonrasında çıktıkları Atatürk büstünden indirildi.

Bıçaklı eylem yapan gelin kayınvalidenin yakınları "Çok mücadele edildi. Çocuk kafayı yedi. Şizofren oldu. 3 aydır işkence var. Sabaha kadar karısını dövüyor. Annesini dövüyor. Beni dövdü. Dayısını dövüyor. Alayımızı dövüyor. Şikayet ediyoruz. Sabaha salıyorlar. Biz korku ile yaşıyoruz. Benim ablamın istediği tek şey çocuğunu yatırsınlar tedavi görsün. Ablamın gitmediği hiçbir yer kalmadı" dedi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BalıkesirCumhuriyet Meydanıbıçaklı eylemEşinden şiddet gören kadın

Diğer Videolar

Aşı karşıtından kendisine müdahale eden polise: Açığa alınacağını biliyorsun değil mi?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ekim 2021

Vatandaşlar 29 Ekim'de Anıtkabir'e akın etti; "Hep birlikte Cumhuriyetimize sahip çıkalım”

29 Ekim etkinliğinde "Ulemanın izinde gittiği müddetçe milletin dünü de yarını da güzel olmuştur" diyen Vali tepki çekti

Genco Erkal, Atatürk'ü Nâzım'ın dizeleriyle andı: Sarışın bir kurda benziyordu

Görülmemek için emekleyen hırsız kameraya yakalandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24