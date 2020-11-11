"Eşime önce kalbimi sonra böbreğimi verdim"

Tokat'ta yaşayan ve kronik böbrek yetmezliği olan Beytullah Eğlence , 2,5 yıl önce evlendiği Sevilay Eğlence 'nin verdiği böbrekle hayata tutundu. Eşini çok sevdiğini söyleyen Sevilay Eğlence, "Önce kalbimi sonra böbreği verdim" dedi.

Evli ve bir çocuk babası Beytullah Eğlence, 6 ay önce şiddetli böbrek ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Tokat’taki tetkiklerinin ardından İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan testler sonucu Eğlence’ye kronik böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu.

Hastalığının hızla ilerlediğini ve donör bulması gerektiğini öğrenen Eğlence, Organ Nakil Merkezi’ne başvurdu. 2,5 yıl önce evlendiği Sevilay Eğlence ise doktorlarla yaptığı görüşmelerden sonra bir böbreğini eşine bağışlama kararı aldı. Testler sonrası çiftin dokuları uyumlu çıktı. Yapılan operasyonla Sevilay Eğlence’nin böbreği, eşine nakledildi.

“Allah herkese böyle fedakar eş versin"

Beytullah Eğlence, “Nakil yapılalı 1 ay oldu, çok şükür, ikimiz de sağlıklıyız. Allah herkese böyle fedakar bir eş versin. Eşimin yaptığını da kimse yapmaz. Kızımız ile hayatımıza devam ediyoruz” dedi.

Eşini çok sevdiğini söyleyen Sevilay Eğlence de “Hiç tereddüt etmedim. Önce kalbimi sonra böbreği verdim. Hemen kararımı vermiştim. 1 ay önce de ameliyatımızı olduk, sağlıklıyız” diye konuştu.

Kaynak: DHA