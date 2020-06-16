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Eşi Patricia Callero'dan Fernando Muslera'ya hastanede doğum günü sürprizi

16 Haziran 2020 17:36

Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor maçının 15'inci dakikasında sakatlanan ve bugün (16 Haziran) başarılı bir ameliyat geçiren Fernando Muslera'ya ziyaretler sürüyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sarı-kırmızılı kulübün 2'nci Başkanı Abdurranim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnci'nin hastanede ziyaret ettiği Muslera'ya bir sürpriz de eşinden geldi.

Patricia Callero, bugün 34 yaşına giren Muslera'nın doğum gününü kutlamaya elinde hediyeler ve balonlarla geldi. 

Patricia Callero, Muslera'nın doğum gününü kutlamaya geldiğini belirtirken, teşekkür etti.

 

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