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Eşi ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında çırılçıplak gezdirdi

Karakolda birbirilerinden şikayetçi olmayan taraflar serbest bırakıldı

22 Aralık 2020 15:05

İstanbul Küçükçekmece Halkalı'da M.T., boşanma aşamasındaki eşi B.T. ile ilişki yaşadığını iddia ettiği M.K.'yı soyup caddede çıplak halde gezdirdi.

Aldatıldığını düşünen erkek akrabalarıyla birlikte önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.

Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti. Önce M.K.'nın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı.

Karakolda birbirilerinden şikayetçi olmayan taraflar serbest bırakıldı. 

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İstanbul Küçükçekmeceçırılçıplak gezdirdi

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