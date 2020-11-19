Eşi için 50 yılda 450 şiir yazdı

Bolu'da, Musa Kırdar (74), 50 yıllık eşi Aysel Kırdar´a (67) 50 yılda 450 şiir yazdı. Kırdar çift, sevgi ve saygının çok önemli olduğunu söyledi.

"Bir seneyi daha bitiririz"

Aysel Kırdar, mutluluğun sırrının sabırlı ve saygılı olmak olduğunu söyleyerek, "Hoşuma gidiyor. Farklı farklı yazdıkça daha da güzel oluyor. Hepsini de seviyorum. Gençlere, mümkün olduğu kadar sabretmelerini tavsiye ediyorum. Sabırlı davranıldığında her şey düzeliyor. Bazı cahillikler olabiliyor. Hatasız kul olmaz ama sabrederlerse hepsi geçer, düzelir. Şimdiki gençler sabretmiyor ki. Biz 50 seneyi bitirmişsek bir 50 seneyi daha bitiririz. Allah'a şükür mutluyuz." dedi.

"Bizi kumru gibi görüyorlar"

Musa Kırdar eşiyle kendisini çifte kumrular olarak nitelendirdiklerini belirterek, "1970 yılında evlendik. Eşimle şiire başladım. Akşam düşünsem akşam, sabah düşünsem sabah yazıyorum. Yazdığım gibi de okuyorum. Zaten kendisi de hemen sorar. O beğenmeye devam ettikçe ertesi gün bir tane daha hazırlıyorum. Aşkımıza imrenenler de var. Bizi kumru gibi görüyorlar. Her zaman beraber gezeriz. Mutluluğun sırrı sevmek, sevmek ve sevmek. Tabii sevilmekte çok önemli. Sevilmediğin zaman da olmaz. Karşılıklı sevgi ve saygı çok önemli. Nasip olursa 50 yıl daha beraber geçirebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA