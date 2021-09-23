Eşi ceza verdi, zurnasını 40 gün dağda çalacak

Güler, eşine 40 gün dağda zurna çalma cezası verip, "Ancak seni o şekilde affederim" deyip evi terk etti. 2 Eylül'den bu yana mahallesinin yakınındaki dağlık alanda gündüzleri zurna çalan, geceleri ise evine dönen Hüseyin Güler, 40 günün sonunda eşinin kendisini affetmesini bekliyor.

"Affederse kendisine teşekkür edeceğim ama affetmezse dağlarda çalmaya devam edeceğim"

Pandemi sürecinde evinin balkonunda zurna çaldığı fotoğraflarının olduğunu belirten Hüseyin Güler, "Müzisyen bir aileden geliyorum. Babam ve ağabeyim zurnacıydı. Zurna çalmayı ben de çok seviyorum. Hatta bazen çalarken duygulanıp gözlerimden yaşlar geldiği oluyor. Emekli olduktan sonra evde zurna çalmaya başladım. Eşim zurnanın neden olduğu yüksek sesten rahatsız oluyordu. Uyarılarına rağmen evde çalmaya devam ettiğim için çok kızdı. Bana 'Git zurnanı dağlarda çal' diyerek 40 gün ceza verdi. Ben de jandarmadan izin alarak çalışmalarımı bu noktada yapıyorum. Cezamın yarısı bitti. 40 gün dolduğunda beni affeder mi? Bilmiyorum. Affederse kendisine teşekkür edeceğim ama affetmezse dağlarda çalmaya devam edeceğim" diye konuştu.