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Esenyurt'ta iki grup arasında çatışma; yaralılar var!

30 Mart 2017 14:08

Esenyurt'ta, bu akşam iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Sokaktaki çatışmada AKP Esenyurt İlçe Seçim bürosuna da iki kurşun isabet etti. Olay, Örnek Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi üzerindeki Havuzlu Kavşak önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yeri inceleme ekipleri çatışmanın olduğu sokakta inceleme yaptı. Yapılan inceleme aynı sokakta bulunan AKP Esenyurt İlçe Seçim Bürosu'na iki kurşun isabet ettiğini tespit etti. ayrıca seçim bürosunun bulunduğu binanın çeşitli yerlerine de kurşunlar isabet ettiği belirlendi. Seçim bürosundaki bir görevli, "Bu AKP'ye veya büromuza yapılan bir saldırı değil. Sadece dışarıda olan bir çatışma. İki tane kurşun tesadüfen isabet etti" dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.

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