Esenyurt'taki 'kısıtlama' kavgasında güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitede, sokağa çıkma yasağına rağmen top oynadıkları belirtilen 2 genç ile güvenlik görevlisi arasında kavga çıktı. Güvenlik görevlisinin tekvandocu olması sebebiyle kavga kısa sürede bitti.

İstanbul Esenyurt'taki bir sitede yasağa rağmen eve girmeyen ve top oynamaya devam eden 2 genç ile sitenin güvenlik görevlisi arasında sözlü olarak başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Topu güvenlik görevlisine fırlattılar

Sitede devriye gezen motorlu güvenlik görevlisinin top oynayan gençlere yasağı hatırlatarak evlerine gitmelerinin söylemesinin ardından gençlerden birinin ayağındaki topu, güvenlik görevlisine doğru attığı ve olayın buradan sonra başladığı görüldü.

Kısa süre sonra yumruklu kavgaya dönüşen tartışma, güvenlik görevlisinin tekvando sporuyla ilgilenmesi sebebiyle kısa sürdü. Güvenlik görevlisi, kısa sürede gençleri etkisiz hale getirerek, ayakta kalmayı başardı. Kavga sonrasında gençler bahçeden ayrılarak evlerine gitti.

Kaynak: DHA