Esenyurt'ta zabıta memuruna 'tabureli' saldırı anları

Esenyurt'ta bir işportacıya müdahale etmek isteyen bir zabıta memuruna, çevreden bir kişi plastik sandalye ile saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Aşık Veysel Caddesinde meydana geldi. Bir kişinin, yol üzerinde açtığı tezgâhta saat ve kemer sattığını gören zabıta ekipleri duruma müdahale etmek istedi. Kişinin yanına gelen ekipler, mallara el koymak istediği esnada çevredeki vatandaşlar duruma engel olmak istedi. Vatandaşlar ve zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma sonrası tezgâhı toplamada ısrarcı davranan zabıta ekipleriyle vatandaşlar arasında kavga çıktı. Bu sırada bir kişi etrafta bulunan plastik tabureyi zabıta memuru İsmail Mengü’nün kafasına vurarak kırdı. Aldığı darbeler sonrası kafasında yarılma meydana gelen memur hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olaylar ise bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.