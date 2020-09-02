Esenyurt'ta zabıta memuruna 'tabureli' saldırı anları

02 Eylül 2020 13:04
Esenyurt'ta bir işportacıya müdahale etmek isteyen bir zabıta memuruna, çevreden bir kişi plastik sandalye ile saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşanan tartışma sonrası tezgâhı toplamada ısrarcı davranan zabıta ekipleriyle vatandaşlar arasında kavga çıktı. Bu sırada bir kişi etrafta bulunan plastik tabureyi zabıta memuru İsmail Mengü’nün kafasına vurarak kırdı. Aldığı darbeler sonrası kafasında yarılma meydana gelen memur hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan olaylar ise bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.
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