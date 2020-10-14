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Esenyurt'ta 'yol verme' kavgası; tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavga araya girenlerin çabası ile büyümeden önlendi

14 Ekim 2020 11:32

İstanbul Esenyurt'ta yol verme konusunda çıkan tartışmada taksi ile çekici sürücüsü tekmeli yumruklu kavga etti. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavga araya girenlerin çabası ile büyümeden önlendi.

Fatih Mahallesi'ndeki 19 Mayıs Bulvarı'nda yol verme konusundaki anlaşmazlık nedeniyle taksi ile çekici şoförü araçtan inerek tartışmaya, kısa süre sonra ise kavga etmeye başladı. Taraflar arasındaki tekmeli yumruklu kavga sırasında çekici şoförü aracına giderek sert bir cisim almak istedi. Bunu gören taksi şoförü tekme ve yumruklarla vinç şoförüne saldırdı. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavga araya girenlerin çabası ile büyümeden önlendi.

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