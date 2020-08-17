T24 LogoT24 Logo
Haberler

Esenyurt'ta taksiciler arasında ‘yolcu alma' kavgası

Taksi bagajından pompalı tüfek fişeği çıktı

17 Ağustos 2020 16:33

İstanbul Esenyurt’ta taksiciler arasında ‘yolcumu aldın’ kavgasında fenalaşan taksici yaşlı adam ambulans ile hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri taksi bagajında pompalı tüfek fişeği ve şarjörü buldu.

Olay, 1069 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, taksiciler arasında ‘yolcumu aldın’ bahanesiyle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Kavga sırasında yaşlı bir adam fenalaştı. Fenalaşan taksici yaşlı adam, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Taksi bagajından pompalı tüfek fişeği çıktı

Ekipler konuya taraf olan kişiyi polis merkezine götürdü. Bu sırada taksi bagajında yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek fişeği ve şarjörü bulundu.

Kaynak: İHA

ETİKETLER

istanbulesenyurttaksiesenyurtkavga

Diğer Videolar

Emekli Korgeneral Pekin'den "Askerliği öğrenmemişsiniz" diyen Perinçek'e: Hayatınız boyunca dedikodu yapıyorsunuz

Milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu, hükümet doğal felaket üzerine araştırma başlattı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık gözaltına alındı iddiası

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı!

Tutuklanan Yusuf Aydemir’in yakınları gazetecilere saldırdı

Uzaktan eğitim için cami terasına çıkıyorlar: Kar yağdığında ne olacak?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sanatçı Azerin'den canlı yayında CNN Türk'ün altyazısına tepki! ...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD Başkanı Trump ve First Lady'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Ertuğrul Özkök: Bana 'Ermeni dölü' diyen arkadaş sana dava açmayacağım...

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında aralarında Kars Belediye...

Reuters: Türkiye Varlık Fonu, THY için acil finansal destek arayışında,...

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sanatçı Azerin'den canlı yayında CNN Türk'ün altyazısına tepki! ...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24