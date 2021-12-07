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Esenyurt'ta motosiklet yayaya böyle çarptı

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

07 Aralık 2021 10:19

İstanbul Esenyurt'ta motosikletle seyir halinde olan kurye yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada yola savrulan kurye ve yaya yaralandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle caddede seyir halinde olan kurye M. Emin B., o sırada yolun karşısına geçen İrfan A.'ya çarptı. İrfan A. çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklenirken kurye de savrulan motosikletten yola düştü. Kazada M. Emin B. ve İrfan A. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yardım için hemen yaralıların yanına gitti. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye götürdü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbulEsenyurtKazaMotosiklet

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