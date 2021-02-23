Esenyurt'ta meydan kavgası kamerada

İstanbul Esenyurt'ta önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, tekmeli, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceden aralarında husumet bulunan iki grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Gruplar arasında başlayan ve küfürleşmeye varan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Sopaların çekilmesi üzerine taraflar birbirine saldırmaya başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, güvenlik kameralarınca da kaydedildi.