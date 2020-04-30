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Esenyurt'ta maskesiz parka giden gence para cezası: 'Evim yakın'

30 Nisan 2020 10:39

İstanbul Küçükçekmece’de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sıkı denetimlerde bulundu. Denetlemelerde banka sırasında maske takmayan bir genç kadın, “sıcak olduğu için maske takmadım” diyerek şaşkınlık oluşturdu. Bir başka gence ise maske polis ekipleri tarafından verildi. Maske takmadan ve kimlik olmadan parka çıkan bir genç ise, "evim yakın" dese de ceza yemekten kurtulamadı. 

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ilçenin kalabalık olan cadde ve parklarında uygulama yaptı. Ekipler banka önlerine giderek araçlarından inip tek tek vatandaşları sosyal mesafeye uymaları yönünde uyardı. Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına göre yeniden sıraya dizildi. Ekipler maskesi olmayan vatandaşları da maske takmaları konusunda uyardı. 

“Sıcak olduğu için takmadım” cevabını vererek şaşkınlık oluşturdu 

Denetlemeler sırasında bir genç kadının maskesiz dolaştığını gören polis ekipleri kadına maskesini neden takmadığını sordu. Genç kadın ise, “Sıcak olduğu için takmadım” cevabını vererek şaşkınlık oluşturdu. Bunun üzerine polis memuru sıcak havanın maske takmanın önünde engel olmadığını belirterek maskesini takmasını istedi. Bunun üzerine genç kadının maskesini çantasından çıkararak taktığı görüldü. Diğer taraftan polislerinin sosyal mesafe kuralını ayarlaması ile banka sırasının metrelerce uzadığı görüldü. Maskesi olmayan bir gence ise maskesini polis ekipleri verdi. 

Maske takmadan parka çıkan genç, “Evim yakın” dedi cezayı yedi 

Polis ekiplerinin bir sonraki durağı ise ilçede bulunan bir park oldu. Burada da vatandaşları uyaran polis ekipleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile parklarda dolaşmanın ve oturmanın yasak olduğunu bildirdi. Maske takmayan bir genci durduran polis ekipleri şahsın üzerinde kimliğinin de olmadığını gördü. İdari para cezası uygulanan genç evinin yakın olduğunu belirterek kendisini savundu. 

Bir bankta üç kişinin oturduğunu gören polis ekipleri vatandaşları evlerine gönderdi. Kişilerden birisi maskesini arkadaşlarını görünce çıkardığını söylemesi ilginç diyalog oluşturdu. Parkta oturan 60 yaşında bir adam ise parkta oturmanın yasak olduğunu bilmediğini söyleyerek kendisini savundu. Polis ekipleri uygulamanın sonunda parkta oturan vatandaşların hepsini evine gönderdi. 

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