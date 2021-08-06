Esenyurt'ta lojistik deposunda yangın

İstanbul Esenyurt'ta bulunan lojistik deposunda yangın çıktı. Lojistik deposu alevlere teslim olurken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ayrıcı içeriden patlama sesleri geldiği ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan lojistik deposunda saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu depoyu alevler kapladı. Yangın nedeniyle depodan yükselen dumanlar kentin kilometrelerce ötesinden bile görüldü.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, içeriden patlama sesleri geldiği ifade edildi.

Valilik'ten açıklama: Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta lojistik deposunda çıkan yangının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.20’de Esenyurt ilçemizin Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan lojistik deposuna ilişkin bir yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD KBRN ekipleri sevk edilmiştir. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, 39 itfaiye aracı ve 105 itfaiye personeli ile müdahale edilerek söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Depoda bulunan malzemelerin patlama riskine karşın gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, çevredeki yollar geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatılmıştır. Alınan bilgilere göre; olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.