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Esenyurt'ta iki grup arasında bıçaklı kavga kamerada

Kavga anları iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri saldırganları yakaladı

24 Kasım 2021 13:36

İstanbul Esenyurt'ta, 2 grup arasında yaşanan kavgada bir kişi sırtında ve bacağından bıçaklanarak yaralandı. Kavga anları iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri saldırganları yakaladı.

Olay, geçen Pazartesi saat 21.30 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede iki grubun kavgasına dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine bir grup olay yerinden koşarak kaçmaya çalıştı.

Kaçan kişileri yakalamak isteyenlerin bazıları hafif ticari araçlarla bazıları da koşarak peşlerine düştü. Saldırganlar kaçan kişileri cadde üzerinde tekrar yakaladı. Yakalananlardan bir kişi bacak ve sırtından bıçaklandı. Olay sonrası saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kovalamaca ve kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, saldırganları ilerleyen saatlerde yakaladı.

Kaynak: DHA

istanbulesenyurt

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