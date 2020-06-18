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Esenyurt'ta hortum: Bir anda geldi; arkadaşlara 'kaçın geliyor' dedim

18 Haziran 2020 16:03

İstanbul Esenyurt-Hadımköy yolunda şiddetli sağanak öncesi kısa süreli hortum meydana geldi.

Bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinde panik anları yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından bugün (18 Haziran) öğlen saatlerinde kent genelinde birçok noktada sağanak yağmur etkisini gösterdi. Esenyurt-Hadımköy Yolu'nda sağanak yağmur öncesinde kısa süreli hortum meydana geldi.

Benzin istasyonu çalışanlarından Ersin Sarsılmaz, "Hortum bir anda geldi. Korktuk 30 saniye falan sürdü. Arkadaşlara kaçın kaçın hortum geliyor dedim" dedi. 

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