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Esenyurt'ta dükkana baskın; kahvehaneye gizli geçit ortaya çıktı

10 kişiye Koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 31 bin 221 bin lira para cezası kesildi

17 Ocak 2021 10:49

İstanbul Esenyurt'ta bir dükkana düzenlenen baskında gizli geçit ortaya çıktı. Baskında dükkandan hemen bitişikteki kahvehaneye çıkan bir gizli geçit tespit edilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Kahvehanede bulunan 10 kişiye Koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 31 bin 221 bin lira para cezası kesildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yan tarafından kahvehane bulunan bir dükkanın içine giren kişilerin uzun süre dışarı çıkmamalarından şüphelendi. Harekete geçen ekipler, dükkana baskın düzenledi. Baskında, kahvehaneye geçiş sağlamak için dükkanın duvarın bir kısmının yıkılarak gizli geçit yapıldığı belirlendi. Gizli geçitten kahvehanenin tuvaletine giren ekipler, ardından kahvehanenin içine girdi.  Dışardan kapalı görünen kahvehanede bulunan aralarında kadınlarında olduğu 10 kişi tespit edildi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettilleri belirlenen 10 kişiye 31 bin 221 lira para cezası kesildi.

Öte yandan polisin baskın anı da kameraya yansıdı. 

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