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Esenyurt’ta doğalgaz patlamasının yaşandığı bina havadan görüntülendi

08 Nisan 2020 09:39

İstanbul Esenyurt’ta 2’si ağır 3 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının yaşandığı bina drone ile havadan görüntülendi. 

Dün saat 17.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi’nde 10 katlı bir binanın 2’nci katında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama yaşanmıştı. Şiddetli patlamada apartmanda bulunanlardan 2’si ağır 3 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddetiyle dairede, apartmanda ve çevrede büyük çaplı hasar meydana geldi. Patlama sonrasında yaşanan büyük hasar drone ile havadan da görüntülendi.

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