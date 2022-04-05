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Esenyurt'ta çek çek arabaları elinden alınan çocukların gözyaşları...

Ekiplerin durdurduğu ve çek çek arabalarına el koyduğu çocuklar uzun süre gözyaşı döktü

05 Nisan 2022 14:53

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde atık toplayan çocukların çek çek arabalarına zabıta ekiplerince el konuldu. Arabaları ellerinden alınan çocuklar ağladı.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, küçük yaştaki çocukların atık toplamasının önüne geçebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin durdurduğu ve çek çek arabalarına el koyduğu çocuklar uzun süre gözyaşı döktü.

Çocukların zabıta görevlilerine çek çek arabalarını geri vermeleri yolundaki yakarışları sonuç vermedi.
 
O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
 
Kaynak: DHA
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