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Esenyurt'ta bir marketin kasasını forkliftle böyle çaldılar

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

04 Aralık 2020 12:48

İstanbul Esenyurt'ta sabaha karşı girdikleri markette 10 dakika kalan 3 hırsız, içinde 14 bin lira bulunan para kasasını forkliftle geldikleri araca kadar götürerek çaldı.

Olay, İncirtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Aşık Mahsuni Şerif Caddesi üzerinde bulunan market zinciri şubesine saat 05.00 sıralarında kapalı kasa minibüs ile gelen 3 hırsız aracı kapıya yanaştırdı.

Kapıyı 3 dakika içerisinde açan hırsızlar içeri girerek, para kasasının olduğu bölümü buldu. İçinde 14 bin lira bulunan kasayı açabilmek için zorlayan hırsızlar sonuç alamayınca sürükleyerek götürmek istedi. Yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki kasayı bir süre sürükleyen daha sonra marketteki forklifte yükleyen kişiler, bunu geldikleri aracın yanına kadar götürerek çaldı.

Hırsızlığı 10 dakika içerisinde tamamlayan kişiler, Avcılar yönüne doğru kaçtı. Polis, parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarından bu hırsızların aynı gece yine Esenyurt’taki Orhangazi Mahallesi’nde girdikleri bir başka marketten de 16 bin TL ve 47 karton sigara çaldıklarını belirlendi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların yakalanabilmesi için güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek soruşturma ve araştırmaya başladı. Hırsızlık anları da kameralara yansıdı.

(DHA)

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