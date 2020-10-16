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Esenyurt'ta bir kişi, kapı önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi

Polis, güvenlik kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

16 Ekim 2020 18:29

İstanbul Esenyurt'ta sabaha karşı binaya giren bir kişi, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Polis, güvenlik kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta sabaha karşı binaya girerek kapının önündeki ayakkabıları toplayıp bir yere yığan kişi üzerlerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kaçarken görüntüleri kameralara yansıyan şüpheli polis tarafından aranıyor.

Ayakkabıları ateşe verip kayıplara karıştı

Olay, Talatpaşa Mahallesi'nde gün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen, boynunda yaka kartı bulunan bir kişi girdiği binadaki dairenin önündeki ayakkabıları toplayıp bir yere yığdıktan sonra üzerlerine yanıcı madde döküp ateşe vererek kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi

Yangın kısa sürede söndürüldü

Olayın ardından dumanı fark eden bina sakinleri, kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmalara başladı. Şüphelinin binadan ayrıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

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