T24 LogoT24 Logo
Haberler

Esenyurt'ta 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Komşular: Duman nedeniyle müdahale edemedik, 5 çocuk bir anne yaşıyordu dairede

14 Aralık 2021 14:03

İstanbul Esenyurt'ta 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların içeridekileri kurtarmak için camı kırmaya çalıştıkları görülüyor.

Esenyurt Üçevler Mahallesi’nde gece 02.00 sıralarında 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Besme Hammud(5), Şahin Hammud (9), Ahmet Hammud (9) ve Selva Hammud(1) isimli çocuklar hayatını kaybetmiş, anne Fatma Hammud (39) ile Sakkar Hammud (2) hastaneye kaldırılmıştı. Anne ve çocuğunun hastanedeki tedavileri sürerken, 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

TIKLAYIN - İstanbul'da yangın: 4 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurtyangın faciasıçocuklaryeni görüntüler

Diğer Videolar

Kuyumcuyu dükkândan içeri girmeden böyle soydu

Karşıdan karşıya geçen yayaya at arabası çarptı

Donmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2022

Gazeteci Mustafa Hoş: Troller, çocuğumla parka gittiğim anları bilip bana söylediler; dört dörtlük bir organize suç örgütü bu

Samsun'da Atatürk anıtı çevresinde zincir; “Atatürk anıtını koruyamıyorlarsa biz koruruz”

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24