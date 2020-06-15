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Esenyurt'ta 17 kişilik minibüsten 35 yolcu çıktı!

15 Haziran 2020 14:14

Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik sürdürülen denetimler sırasında İstanbul Esenyurt'taki içinde 17 kişinin olması gereken minibüsten 35 yolcu çıktı.

İstanbul Esenyurt Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Mehterçeşme Mahallesi'nde minibüsler ve işçi servislerine yönelik denetim yaptı. Durdurulan bir minibüste 17 kişi yerine 35 yolcu olduğu belirlendi.

Bunun üzerine minibüs sürücüsüne 104 TL ceza uygulanırken, ayaktaki yolculara paraları iade edildi. Yolcular, az sayıda gelen araçlara binmek zorunda kaldıklarını belirtirken, bu durumun yeni tip Koronavirüs'ten önce de aynı olduğunu söyledi.

Bir yolcu, "Bize yazık günah değil mi? Bu insanlara da yazık. Araç sayısının arttırılması gerek. Bu hatta belediye otobüs koysun" dedi.

Polis ekipleri durdurdukları bir işçi servisinde de maskesiz yolcu olduğunu belirledi. İşçi, maskesini evde unuttuğunu söyleyince servis sürücüsü maske vererek yoluna devam etti.

Kaynak: DHA

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