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Esenler’deki klima patlamasının ardından uzmanından uyarı

21 Temmuz 2020 15:22

Esenler’de bir dairenin klimasının bomba gibi patlamasının ardından Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Avcı vatandaşları uyardı. Avcı, uygulamalı bir şekilde, “Klimaların bakımları mutlaka yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Merdiven altı bakım yapan kişilerden vatandaşlarımız uzak dursun” dedi.

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Avcı, dün Esenler’de meydana gelen klima patlamasının nedenlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Avcı, ”Yaz ayının en yoğun en sıcak dönemindeyiz. Dün Esenler’de bir split klima kazası oldu. Ses çıkarma var ama patlama değil. Split klimalar iki üniteden oluşuyor. Bir iç ünite soğuk havanın üflendiği, bir de dış üniteden oluşuyor. Dün yaşanan olayın asıl nedeni bu dış ünitenin üzerindeki kir ve kâğıt parçalarının elektrik bağlantısı ve ısınmadan dolayı olabilir veya elektrik bağlantısından olabilir. Bu sıcaklıktan dolayı da bakır borunun içerisinde ki gazın büyük bir basınç farkı oluşturarak bakır borunun dış üniteye bağlantı rakorunun şiddetli bir şekilde kopması ve patlamasıdır. Aslında bu cihazın patlaması değil bakır borunun cihaza olan bağlantı yerindeki rakorundan şiddetli şekilde kopması olayıdır” ifadesini kullandı. 

Avcı klimanın bakımlarının mutlaka yılda en az iki kere yetkili servisler tarafından yapılması gerektiğin belirterek “Klimayı ilk alırken bu işin uzamanı olan mühendis insanların yeri keşif yaparak oraya uygun bir klima seçmesi ve yine işinin ehli olan insanların montajını yapması gerekmektedir. Kullandıktan sonra belli periyotlar da klimanın mutlaka bakımının yapılması gerekmekte. Yılda iki kere bu olmuyorsa en kötü yılda bir kere bakımın yapılması gerekir. Bu bakımların da mutlaka o klimanın yetkili servisleri tarafından yapılmasını öneriyoruz. Her klimanın bakımını yapan merdiven altı diye tabir edilen insanlara müdahale ettirilmemesi gerekiyor. Bir de dış ünitenin olduğu alanı çok temiz tutmamız, güneşten korumamız ve havalandırılmış bir bölge olması gerekiyor. Üzerinde kağıt, peçete veya gazete bulundurmamak gerekiyor” diye konuştu.

TIKLAYINIZ - Görüntüler Esenler'den; klima bomba gibi patladı!

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