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Esenler'de sopalı, yumruklu yol verme kavgası kamerada: 6 gözaltı

Kavgada 6 kişi gözaltına alırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu

10 Şubat 2022 21:51

İstanbul Esenler'de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması sonrası sopalı yumruklu kavga çıktı. Kavgada 6 kişi gözaltına alırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. 

Olay dün akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir minibüs sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Araçlarda bulunan diğer kişilerin de tartışmaya katılması sonucu, tartışma sopalı yumruklu kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 6 kişi gözaltına alındı. Karakola götürülen taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. 

Kavga anı ise bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışan iki grup arasında kavganın çıktığı, gruptan bazılarının elinde sopalarla karşı taraftakilere vurdukları görülüyor. 

Kaynak: DHA

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