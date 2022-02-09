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Esenler'de seçe seçe ayakkabı çalan hırsız merdivenlerden böyle yuvarlandı

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

09 Şubat 2022 13:20

İstanbul Esenler'de girdiği binadaki kapı önünde bırakılan ayakkabıları tek tek inceleyerek beğendiklerini çalan hırsızlık şüphelisi merdivenlerden kayarak düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Oruç Reis Mahallesi’ndeki bir binada meydana geldi. Dış kapıyı açık bulan bir kişi kapıların önüne bırakılan ayakkabıların numara ve eski olup olmadıklarına tek tek baktı. Beğendiklerini eline alan diğer kattaki dairelerin önüne gelen şüpheli görüntülendiğinden habersiz çok sayıda ayakkabıyı çaldıktan sonra ayrılmak istedi. Şüpheli basamaklardan inerken kayarak düştü. 
 
Kaynak: DHA
hırsızesenleristanbul

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