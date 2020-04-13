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Araçla ekmek satmaya gelen fırıncılarla sokakta bulunan fırıncılar kavga etti; 10 fırıncıya 31 bin 800 lira ceza kesildi

13 Nisan 2020 11:45

Esenler'de sokağa çıkmanın yasak olduğu dün sabah saatlerinde sopalarla birbirine giren 10 fırıncıya toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi.

Olay, Esenler Nine Hatun Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde yaşandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddeye gelen 2 kişi araçlarıyla ekmek satmak istedi. Caddede bulunan bir ekmek fırının çalışanları ise araçlarıyla gelen kişilere tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesinin ardından 10 kişi yumruk ve sopalarla kavga etmeye başladı. Kavga eden fırıncıları olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Kavgaya karışan 10 kişiye sosyal mesafeyi korumadıkları için polis hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası keserken, tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Kameraya yansıyan görüntülerde ise, fırıncıların ellerindeki sopalarla birbirlerine saldırdıkları ve çevredekilerin ayırmaya çalıştıkları görülüyor.

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