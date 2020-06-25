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Esenler'de bir araçtan inen kişiler, yol kenarında bekleyen bir kişiyi dövdü

25 Haziran 2020 12:09

İstanbul Esenler'de yol kenarında yürüyen bir kişi, araçtan inen 2 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenler'de bulunan Tekstilkent'te meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol kenarında duran bir kişi, araçtan inen iki kişi tarafından dövüldü. Fenalaştığı görülen kişiyi yerde tekmeleyen iki kişi, daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken darp edilen kişi, kendisine saldıran kişileri tanımadığını söyledi. Darp edilen kişi polise verdiği bilgide yolda yürürken, bir aracın park ettiğini ve araçtan inen iki kişinin, önünü keserek kendisine saldırmaya başladığını ifade etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen darp edilen kişi, kendisine saldıran iki kişiden şikâyetçi oldu.

 

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