Esenler Belediyesi'nde işten çıkarılan Taylan Öztürk'ün eylemine polis müdahale etti

Esenler Belediyesi’nde Alevi kimliğinden dolayı işten çıkarıldığını iddia eden Taylan Öztürk'ün işe geri alınması için Belediye Meclis toplantısının yapılacağı saatte Esenler Kültür Merkezi önünde eylem yapıldı. Taylan Öztürk, DİSK Dev-Turizm İş yöneticileri, Güvence Hareketi, Gençlik Meclisleri, DirenÜniversite, 4. Vardiya ve Alevi Kurum temsilcilerinin olduğu eyleme polis müdahale etti. Portakal gazının kullanıldığı müdahalede Taylan Öztürk yaralandı.

Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde şoför olarak görev yapan Taylan Öztürk 23 Haziran Seçimleri sonrasında artan mobbing ve ayrımcı uygulamalar sonucu işten çıkarıldığını iddia etmişti.

Öztürk işten çıkarılmasının ardından "Alevi çalışanlara yönelik tavır alındı. Sürekli görev ve yer değişikliğine maruz kaldım. Oruç tutmadığımız ve namaza gitmediğimiz için hedeftik" demişti.