Esenler Belediyesi'nde çalıştığı öne sürülen 'cinci hoca' ile ilgili belediye başkanı Göksu'dan açıklama

İstanbul’da 'cinci hoca' olarak bilinen, cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Burhan Dalgalı’nın Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun da yer aldığı fotoğrafta yer alması tartışma yarattı. Dalgalı’nın 2018-19 yıllarında Esenler belediyesi Park ve Bahçeler bölümünde çalıştığı, bir süre Esenler bölge parkı mescidinde belediye görevlendirmesiyle imamlık yaptığı öne sürüldü. T24'ün ulaştığı Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise bu iddiayı yalanladı. Göksu iddia ile ilgili "Esenler Belediyesi'nde çalışmıyor, çalışmadı. Ben hiçbir zaman hatırlamıyorum" dedi.

HDP Esenler: Burhan Dalgalı üyemiz değildir

HDP Esenler İlçe Örgütü de Dalgalı'nın partileriyle ilgili olduğu iddiasıyla haberler yapıldığını ve bunların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Örgütün konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Öncelikle Burhan Dalgalı üyemiz değildir. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Dalgalı adlı kişinin Esenler Belediyesi Park ve Bahçeler bölümünde çalıştığı, bir süre Esenler bölge parkı mescidinde belediye görevlendirmesiyle imamlık yaptığı bilgisine ulaşmış bulunuyoruz" denildi.

Esenler Belediyesi, HDP Esenler İlçe Örgütü'ne dava açacak

Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun basın danışması belediyenin hukuk bölümünün HDP Esenler İlçe Örgütü'nün bildirisiyle ilgili dava açacakları bilgisini T24'e iletti.

"Esenler'de oturmasının dışında belediyeyle insan kaynakları bağlamında hiçbir bağlantısı yok" diyen Esenler Belediye Başkanı Göksu da "Şöyle olabilir; İŞ-KUR'un toplum yararına çalışma projeleri var. Mesela İŞ-KUR 6 aylık dilimlerle görevlendiriyor. Belki İŞ-KUR ile park, bahçelerde bir şey var mı onu bilmiyorum ama belediyemizde personel olarak çalışmamıştır" diye konuştu.

Göksu da sözlerini şöyle sürdürdü;

"Şöyledir; camiye gitmiştir. Orada namaz kılarken birisi 'buyrun imam nikahı' demiştir. İmamlık yapmıştır onu bilemem ben ama Esenler Belediyesi imam atamaz zaten. Onu Diyanet İşleri Başkanlığı yapar."

"Ben 500 bin kişiyle fotoğraf çektiriyorum"

Göksu, 'Cinci hoca'nın belediyeyle personel anlamında bir ilişkisi olmadığı açıklamasını yineledi. Dalgalı ile aynı karede olan fotoğrafı ile ilgili de konuşan Göksu, "Ben 500 bin kişiyle fotoğraf çektiriyorum. Adamın suç işleyeceğini nereden bileyim ben. Yöre derneklerinde, cenazelerde falan çok görürdüm ben onu. Onun PKK ile fotoğrafını göstermişlerdi bana. Ondan sonra biz 'bu kimdir' falan demeye başladık. Nereye gitsek görüyorduk onu" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul’da 'cinci Hoca' olarak bilinen, cinsel tacizden suç kaydı bulunan Burhan D.(48) Esenler’de yakalandı. Dolandırıcılıktan gözaltına alınan sözde hocanın bir kadını soyundurarak bedenine Arapça yazılar yazdığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Dolandırıcılıktan gözaltına alınan 'cinci hoca' sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.