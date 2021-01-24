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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun koruma ekibine araç çarptı

Kazayı yapan kişinin poliste ifadesinin alındıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi

24 Ocak 2021 14:58

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun koruma polisi ve özel korumasına AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde bekledikleri sırada yoldan geçen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan korumalar olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Kağıthane’de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndaki bir toplantıya katıldı. Göksu toplantı için parti binasına girdikten kısa süre sonra kapı önünde bekleyen polis memuru ile özel korumaya yoldan geçen bir minibüs çarptı. Korumalar çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, yardımlarına hemen olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri koştu. Görevliler olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı koruma ekibini hastaneye kaldırdı. Polis memurunun kalçasında kırık meydana geldiği ve ameliyata alınacağı öğrenilirken, özel koruma ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kazanın haber verilmesi üzerine hemen hastaneye giden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, olay hakkında bilgi aldı ve korumalarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazayı yapan kişinin poliste ifadesinin alındıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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