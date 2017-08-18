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Eşek sütünden sabun yapıp satıyor

18 Ağustos 2017 15:32

Muğla'da eşek çiftliği kuran 65 yaşındaki Musa Karaçam, astımdan kansere kadar birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen eşek sütünden elde ettiği sabunları, turistik işletmelere satıyor Muğla'nın Yatağan İlçesi Bozarmut Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde eşek çiftliği kuran evli ve 3 çocuk babası Musa Karaçam, eşek sayısını arttırarak hem sütünü hem de sütünden elde ettiği sabunları satmaya başladı. 2013 yılında 20 eşekle üretime başlayan Karaçam, eşek sayısını 42'ye çıkardığını ve günde 5 litre süt elde ettiğini anlattı. Eşek sütünün akciğer, mide ve bağırsak kanseri ile astım, siroz, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini öğrenen Karaçam, çiftliği ziyaret edenlere eşek sütünün litresini 150 liradan, çay bardağıyla ise 20 liradan satıyor. "EŞEK SÜTÜ SABUNU KIRIŞIKLARI ÖNLÜYOR" Eşek sütü satışı yaparken, sabun imal etmeleri yönünde talepler geldiğini ifade eden Karaçam, "Süt sağıldıktan sonra sütün köpüğünü yüzüne süren kadınlar, sabununun da olabileceğini söyledi. Biz de bunun üzerine sabun üretmeye başladık. İlk önce cüzi miktarda ürettiğimiz sabun satıldı. Ardından seri üretime geçmek için eşim kurs aldı ve eşek sabunu da büyük ilgi gördü. Bodrum'da aktarlar ve turistik oteller de bizden sabun istiyor. Sabunu kullananlar vücudu yumuşattığını, kırışıkları önlediğini söyledi. Adedini 10 liradan satıyoruz" dedi. ASTIM VE BRONŞİTİ OLANLAR TERCİH EDİYOR Karaçam, kronik astım ve bronşit rahatsızlığına iyi gelen eşek sütünün aynı zamanda siroz hastalığını da tedavi ettiğini belirterek, "Antitoksin özelliği ile zehirlenmelerin üstesinden geliyor. Akciğer ve kolon kanserlerini tedavide destekleyici özelliğe sahip. Boğaz enfeksiyonu geçiren bir hasta, balgamı eşek sütü ve karışımı ile tamamen söktürebiliyor. Astım ve bronşit rahatsızlığı olanlar, 10 gün süreyle bir çay bardağı eşek sütünü içtikten sonra rahatlıyor" dedi. Video: Zeynep BEŞERLER

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