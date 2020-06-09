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Eşeğe gözaltı, sosyal medyanın gündeminde

09 Haziran 2020 18:24

Pakistan’da yasa dışı bahis çetesine düzenlenen operasyonda 8 kişi ve bir eşek gözaltına alındı. Polisin soruşturmasında eşeğin gözaltına alınma nedeninin "çeteye yardımda bulunmak" olduğu belirtildi.

Pakistan'da meydana gelen olayda ülkenin Pencap eyaletindeki Rahim Yar Khan kentinde polisin yasa dışı bahis çetesine düzenlediği operasyonda, 8 kişi ve bir eşek gözaltına alındı. Pakistan medyası, polis raporunda gözaltına alınan 8 kişiyle birlikte bir eşeğin de gözaltına alındığını duyurdu. P

Pakistan medyası eşeğin, yasa dışı bahis çetesinin yardımda bulunmak suçu kapsamında gözaltına alındığını aktardı. Bahsi geçen operasyonda 120 bin Pakistan rupisi (Yaklaşık 5 bin TL) ele geçirildiği ifade edildi.

Olay, sosyal medyada da geniş yer buldu.

Kaynak: DHA

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