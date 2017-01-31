Erzurum'un tarihini kara işliyorlar

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, Erzurum'un 11- 18 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için tarihi eserlerin kardan maketlerini yapıyor. Atatürk Üniversitesi kampüsündeki Gençlik ve Bilim Anıtı'nın arkasındaki meydana dökülen 100 kamyon karın yanı sıra, Palandöken Kayak Merkezi'nden getirilen suni kar yapma makinesi ile kar üreten heykelciler, 5 bin yıllık şehri adeta kara işliyor. Erzurum kültürünü yansıtan tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Saat Kulesi, eski Erzurum evleri, kalenin surları, çeşmeler ve hamam gibi eserlerin bulunduğu 'kardan sokağı' kardan yapan heykel bölümünün öğrenci ve öğretim üyeleri vardiyalı olarak gece gündüz demeden çalışıyor. Yaklaşık 500 metrekare alan üzerine kurulan kültür sokağında çalışanların soğuktan sakal ve bıyıkları buz tuttu. Üşümemek için kat kat giyinen ve ellerine 2- 3 eldiveni üstüste geçiren öğretim üyesi ve öğrenciler, çalışmanın sonunda ortaya muhteşem bir eser çıkacağını belirtti. Testerelerle karı kalıp kalıp kesen ve daha sonra onları ıslatarak duvar gibi ören heykelciler, "Erzurum'un tarihini kara işliyoruz" dedi. Atatürk Üniversite Oltu Meslek Yüksek Okulu Öğretim görevlisi Kadir Tuzcu, öğretim üyesi ve öğrencilerden oluşan 32 kişilik ekiple vardiyalı olarak çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: "Kardan yaptığımız kültür sokağında Erzurum'un tarihi binaları, tarihi mekanları, çeşmeleri, hamamları bulunuyor. Bu sokakta eskiyi yaşatmak istiyoruz. Eski bir Erzurum sokağını canlandıracağız. 32 kişi vardiyalı olarak saat 09.00 - 23.00 arası çalışıyoruz. Kardan kültür sokağı için 100 kamyon karla birlikte zaman zaman suni kar da yapıyoruz. Hedefimiz kültür sokağını EYOF'a hazırlamak. Sokak yapıldıktan sonra ışıklandıracağız. EYOF için Erzurum'a gelenler bu sokaktan çıkmayacak. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü gecelerde çalıştığımız kardan kültür sokağındaki eserler 4 metre yükseklikte ve gerçek yapı boyutlarında olmasına dikkat ediyoruz."