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Erzurumsporlu Başsan: Söylenecek çok şey var ama susuyorum

14 Mayıs 2020 13:15

BB Erzurumspor’da 4’ü futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Erzurumsporlu futbolcu Emrah Başsan, "Söylenecek çok şey var ama susuyorum. İnşallah herkes aldığı karardan mutludur. Durumumuz şu anda iyi, karantinadayız" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor yapılan Koronavirüs testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanı dahil olmak üzere 11 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Kulüp tesislerinin karantinaya alınması sonucu sosyal medya hesabından canlı yayın yapan orta saha oyuncusu Emrah Başsan, "Şu an kulüpte karantinaya girdik. Umarım en kısa sürede bu durumu atlatırız. Allah bize sabır ve şifa versin. Aslında çok şey söylemek istiyorum ama şuan platform delikanlılığı yapmak istemiyorum. Herkes umarım aldığı kararlarla mutlu olur. Umarım her şeyin hayırlısı olur" dedi.

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