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Erzurumspor antrenörü Şenol Fidan: Küme düşmemiz kesinleşmiş oldu

12 Mayıs 2021 08:56

Süper Lig’in 41. haftasında deplasmanda konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor’u 3-2’lık skorla mağlup eden ancak küme düşmesi kesinleşen Erzurumspor’da Antrenör Şenol Fidan, “Son hafta maçımız olmadığı için küme düşmemiz kesinleşmiş oldu. En büyük üzüntümüz bu şekilde. İnşallah seneye biz bu ligde olacağız” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor Antrenörü Şenol Fidan, küme düşme potasında olan diğer takımlardan gelen haberlerden dolayı son derece üzgün oldukları belirterek, Alanyaspor galibiyeti için oyuncularını tebrik ettiğini aktardı. Fidan, “Arkadaşlarımı bu anlamda tebrik etmek istiyorum. Çünkü sakat oyuncularımızda vardı. Karşılaşma öncesi ısınmada da sakatlığımız oldu ama oyuncu arkadaşlarımız yüreğini sahaya koydular. Zaten kazanmamız gerekiyordu. Biz bunu başardık bu anlamda, Alanyaspor takımını tebrik ediyorum, hakikaten iyi bir takım. Kendi oyunlarıyla güçlü formatları var ve bundan da vazgeçmiyorlar. Burada 3 gol atarak galip geldik ama bir teselli oldu. Son hafta maçımız olmadığı için küme düşmemiz kesinleşmiş oldu. En büyük üzüntümüz bu şekilde. Ama Erzurumspor çok güçlü bir takım ve güçlü bir camiadır. Önemli olan kaybetmek değil, vazgeçmemek. Tabii ki Erzurumspor camiası hiç vazgeçmedi. İnşallah seneye biz bu ligde olacağız” diye konuştu.

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