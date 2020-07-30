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Erzurum Valisi: Günlük Koronavirüs vaka sayısı 200'e kadar çıktı

30 Temmuz 2020 10:26

Normalleşme süreciyle birlikte Koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış, tedirginliğe neden oldu. Vali Okay Memiş, bunun sebebini cenaze ve düğünler olarak değerlendirirken, 40-50 bandından 200'e çıkan vaka sayısını düşürmek için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Vali Okay Memiş, artışa neden olan düğün salonu sahipleri ile toplantı yaptıklarını bildirdi. 

Salgın nedeniyle, son verilere göre kent genelinde bugüne kadar toplam 2511 vaka tespit edilirken, bunlardan 2300'ü iyileşti, 32'si ise hayatını kaybetti. 

 

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