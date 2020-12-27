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Erzurum'da bir kişi alacağını mikrofonla istedi: "Paramı öde Nevzat abi, camiye Cuma'ya gitmeyle olmuyor"

Erzurum'da bir kişi, alacaklı olduğu kişinin dükkanının önüne giderek mikrofonla parasını istedi

27 Aralık 2020 10:09

Erzurum'da bir kişi, alacaklı olduğu kişinin dükkanının önüne giderek mikrofonla parasını istedi. Sosyal medyada gündem oldu.

Erzurum'un Tebrizkapı semtindeki esnaf Murat Haksever, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin TL’lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde alacağını istedi.

Megafonla dükkanının önünde bağırdı

Eline megafon alan Haksever, "Benim paramı verin" diyerek alacaklısının dükkanının önünde verdiği borcu istedi.

Mikrofonla bağırarak parasını isteyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Alacaklı vatandaş, "Cuma namazını kıldın ama hakkımızı ödemiyorsun. Paramı öde Nevzat abi, camiye Cuma'ya gitmeyle olmuyor. Adi adam değilim, şükürler olsun senin gibi değilim. Bütün millete takmışsın Nevzat Ulusoy paramı öde. İşte öyle kaçarsın. Allah'tan korkmuyorsun, kuldan mı utanıyorsun Nevzat." diye bağırarak borçlusuna seslendi.

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